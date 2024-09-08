Аналитик уличил НАТО в попытке развязать открытое противостояние с Россией

Страны Североатлантического альянса, координируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, пытаются вызвать у Москвы ответ, который позволит НАТО развязать открытое противостояние с РФ, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Он рассказал РИА Новости, что, согласно его оценке, удары по России координируются западными странами, так как на стратегическом уровне Киев не принимает решения самостоятельно.

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«Они провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как "Россия теперь атакует гражданских в Европе", чтобы они смогли задействовать "пятую статью" (пятая статья устава НАТО подразумевает нападение на одного из членов военного объединения как атаку на весь блок — прим. «Ленты.ру»)», — высказался Эскобар.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прокомментировал возможные последствия отправки дальнобойных ракет ВСУ Джонсон испугался ответа России из-за отправки ракет ВСУ. По его мнению, подобные действия спровоцируют реакцию.

До этого норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что НАТО приблизило полномасштабный конфликт с Россией поддержкой атаки ВСУ на Курскую область. Он подчеркнул, что подобные заявления являются нарушением неформальных правил прокси-войн.