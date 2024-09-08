Ким Чен Ын осмотрел место строительства новой военно-морской базы

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел площадку строительства новой военно-морской базы, предназначенной для кораблей большого водоизмещения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Строение новой базы он назвал неотложной задачей. Северокорейский лидер также отметил, что в ближайшее время КНДР будет обладать крупными субмаринами и кораблями, которые предполагается дислоцировать на новой базе ВМС.

«Создание модернизованной и многофункциональной военно-морской базы является ключевым процессом, чтобы в сжатые сроки в соответствии с обстановкой в области региональной безопасности превратить ВМС в мощный вид войск», — заявил Ким Чен Ын.

При этом место строительства не уточняется.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна быть безупречно готова к победоносной войне. Он посетил Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира, где также ознакомился с результатами исследований планов противника и изучил макет Сеула, столицы Южной Кореи.