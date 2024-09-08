Бойцы «Южной» группировки войск испытали противоосколочный плащ

Военнослужащие «Южной» группировки войск разработали и изготовили в полевых условиях первый экспериментальный образец защитного плаща. Он позволяет спасти бойца от осколочных ранений.

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«До 90% военнослужащих получают осколочные ранения. Для борьбы с этим мы разработали плащ. Он состоит из нескольких слоев кевлара и крепится к бронежилету», - рассказал боец ВС РФ с позывным «Казбек».

Размеры плаща позволяют полностью защитить бойца, который его использует. При этом плащ получился многофункциональным: его можно использовать как маскировочный халат, носилки и защиту от снега и дождя. Материал не горит и не промокает.

«Это пробный прототип. Себестоимость его низкая, но он позволит сохранить больше военнослужащих в строю для выполнения ими боевых задач. Будет меньше раненых», - добавил «Казбек».

В будущем мотострелки планируют внести в конструкцию изделия необходимые усовершенствования, ведь его потенциал модернизации достаточно велик.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.