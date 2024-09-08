В США рассказали об ускоряющем распад ВСУ шаге России

Стремительное продвижение России в Донбассе в ответ на действия ВСУ в Курской области приведёт к ускоренному распаду украинской армии. Такое предположение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сделал бывший американский морпех Брайан Берлетик.

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«Они (ВСУ — RT.)... должны поддерживать войска в курском приграничье, и никак не помогают войскам в Донбассе... Всё это ускоряет процесс, который идёт стремительно, — крах украинских сил», — отметил экс-морпех.

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Ранее в Bloomberg писали, что Запад опасается выдавливания ВСУ из приграничья Курской области.

Также в FQ заявили, что конфликт на Украине достиг переломного момента.