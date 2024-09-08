Российские военные уничтожили три пикапа и микроавтобус с бойцами ВСУ

Российские военные уничтожили в Курской области за день три пикапа и микроавтобус с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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"За день подразделения, которые работают на нашем направлении (в Курской области - прим. ТАСС), в общей сложности уничтожили одну ББМ (боевую бронированную машину - прим. ТАСС), три пикапа с противником, один микроавтобус с противником. Уничтожили также одно артиллерийское орудие. Достаточно-таки большое количество противника уничтожено", - сказал он в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой

Он отметил, что линия боевого соприкосновения особых изменений не претерпела. "Обстановка рабочая, боевая, контролируемая. И, я надеюсь, что она таковой и будет оставаться", - добавил Алаудинов.