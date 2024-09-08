Удары ВС России резко сократили число пусковых установок к ATACMS у ВСУ

Британский эксперт Александр Меркурис отметил в своём блоге на YouTube, что постоянные российские удары сократили число ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS, стоящих на вооружении ВСУ. По его словам, новостей о них становится всё меньше.

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«Они (украинцы. — RT) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270... Мы уже не слышим так много сообщений об их работе», — сказал Меркурис.

При этом он подчеркнул, что потеря данного вида техники стала для Киева настоящей катастрофой.

Также Меркурис заявил, что солдаты ВСУ могут попасть в окружение в районе Красногоровки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ полностью не выбиты с окраин Красногоровки, но несут потери.