На Западе заявили о новой угрозе для ВСУ

Истребители F-16 сейчас опасно использовать в боях на Украине. Об этом отставной летчик военно-морских сил Вооруженных сил США Винсент Айелло рассказал изданию Business Insider.

«Полеты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы. В любом случае это будет очень хаотичная ситуация, усугубляемая тем, что у вас новый самолет и он первую неделю работает в этом конфликте», — сказал он.

Он подчеркнул, что обстановка для F-16 остается сложной из-за ударов Российской армии. При этом сложность для украинских пилотов представляет также тот факт, что данный самолет сильно отличается от советских истребителей, на которых они привыкли летать.

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Ранее американский подрядчик в сфере обороны занялся активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии. Отмечается, что на авиабазе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к работе с истребителями F-16.