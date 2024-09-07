В России высказались о применении Украиной дронов с автоматами Калашникова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не изменят позицию при помощи дронов с автоматами Калашникова, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на испытания украинской армии.

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«Я уверен, что мы изучим этот вопрос. Будет противовес. Это однозначно. Хоть что они будут делать. Ничего они не изменят этими дронами и позицию в целом не поменяют. Мы это все изучаем. Мы идем на шаг впереди. Поэтому я уверен, что и здесь разберемся», — высказался Заварзин.

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Ранее стало известно, что ВСУ испытали вооруженный автоматом Калашникова АК-74 FPV-дрон. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета». На видео показан квадрокоптер, который ведет огонь из автомата в полете. Отмечается, что для наведения жестко закрепленного автомата используются маневры дрона.