Немецкие истребители провели маневры в 180 км от России

У деревни Хосио в Финляндии прошли маневры германских истребителей Eurofighter, поселок находится в 180 километрах от границы с Россией, в маневрах были задействованы три самолета.

Самолеты отработали заходы на посадку на короткой дистанции со стороны проселочной дороги у Хосио, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Они также дозаправились, после чего взлетели и вернулись на финскую авиабазу Рованиеми.

Всего в ходе маневра были переброшены 30 немецких военнослужащих и пять самолетов. В маневрах участвовали два военно-транспортных самолета А-400М.

В ВВС Германии пояснили, что учения были нужны для подготовки боевого применения при наименьшем использовании армии. Это является ответом на якобы возросшую опасность со стороны России.

В мае истребители ВВС Германии Eurofighter поднимали в воздух по тревоге из-за российского Ан-26.