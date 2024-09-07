Spiegel: два корабля ВМС Германии пройдут через Тайваньский пролив в сентябре

Фрегат ВМС Германии "Баден-Вюртемберг" и корабль боевой поддержки "Франкфурт-на-Майне" пройдут в середине сентября через Тайваньский пролив, что грозит привести к дипломатическому конфликту с Китаем. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Корабли проследуют через пролив на пути из Южной Кореи в Джакарту. При этом Берлин, по данным источников издания, не намерен сообщать Пекину об их проходе. С точки зрения властей ФРГ, это должно подчеркивать, что речь идет о совершенно нормальном явлении. "Правительство ФРГ спокойно относится к возможному протесту со стороны Пекина", - пишет журнал. Немецкие корабли участвовали в международных маневрах в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе для обеспечения эмбарго на поставки оружия в КНДР.

Еще в мае Китай предостерег от прохода немецких кораблей через Тайваньский пролив. Минобороны и МИД Германии выступали за реализацию планов, но в ведомстве канцлера до сих пор были сомнения на этот счет.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.