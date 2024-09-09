Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ в Курской области

Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в лесополосе в приграничном районе Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили живую силу украинских боевиков в лесополосе», — сообщили в ведомстве.

При этом в министерстве уточнили, что вся боевая работа ведётся только в ночное время, с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры.

Ранее вертолёт Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье.

Также военкор Александр Коц сообщил о взятии в плен бойцов ВСУ в Курской области.