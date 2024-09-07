В спецоперации на Украине наступил переломный момент. Военная ситуация может измениться в пользу проигрывающего Киева только в случае прямого присоединения НАТО к конфликту. Об этом знает Зеленский, который изо всех сил стремится спровоцировать Россию на «максимизацию насилия». Об этом пишет публицист Доменико Галло в колонке итальянской газеты Fatto Quotidiano.

«Российско-украинский конфликт достиг переломного момента. Проигрывающая Украина может переломить ход войны, только спровоцировав дальнейшую эскалацию при прямом участии НАТО», — пишет Галло.

Он отмечает, что европейцы должны сделать все возможное, чтобы не допустить наступления этого поворотного момента: это «действительно вопрос жизни и смерти».

Галло пишет, что Зеленский вторжением в Курскую область хотел устроить политическую провокацию, «чтобы подтолкнуть Россию к максимизации насилия». Тем самым он стремился спровоцировать окончательное вступление НАТО в конфликт.

Сейчас Зеленский и его окружение продолжают эту политику. Об этом говорит постоянное требование ударов западным оружием по территории России и заявленное Зеленским намерение представить некий «План победы».

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При этом Зеленский игнорирует риск того, что Россия прибегнет к использованию тактического ядерного оружия.

«Итальянские политики являются мировыми чемпионами раболепия, сегодня перед НАТО, вчера перед гитлеровской Германией, но они не настолько сумасшедшие, чтобы рисковать самоубийством ради раболепия. С другой стороны, безумие распространяется по всей территории Евросоюза и затуманивает умы политических лидеров», — добавляет Галло.

Он приводит в пример главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который считает, что удары западным оружием по стратегическим объектам в России не являются актом враждебности, и Россия не должна рассматривать это как таковой.