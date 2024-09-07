Конфликт на Украине достиг переломного момента, а Киев не сможет самостоятельно избежать поражения.

Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

«Российско-украинский конфликт подошёл к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО», — говорится в материале.

Автор публикации заявил, что атака ВСУ на Курскую область предпринималось с помощью Запада и не имеет перспектив в военном плане. По его мнению, нападение ВСУ является провокацией с целью дестабилизации ситуации.

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