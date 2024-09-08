Су-25 нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипажи самолетов Су-25 ликвидировали живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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«Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения», — уточнили в ведомстве.

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В конце августа экипаж российского вертолета Ми-35М нанес удар по бронированной технике ВСУ. В Минобороны рассказали, что во время атаки военнослужащие страны использовали авиационные ракеты. При этом координаты для удара им сообщил передовой авиационный наводчик.

22 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские солдаты подбили танк Abrams на территории Курской области.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю уничтожили четыре вертолета ВСУ в зоне спецоперации.