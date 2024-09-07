На Западе объяснили, сколько еще ВСУ смогут продержаться в Курской области

Союзники Украины опасаются, что украинские вооруженные силы могут быть выдавлены армией РФ из приграничья Курской области в течение двух месяцев, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников. Агентство отмечает, что спустя месяц после начала курской операции цели Киева в российском приграничье остаются неясными.

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На Западе встревожены тем, что Москва может предпринять более масштабное контрнаступление, из-за чего ВСУ могут быть выдавлены с территории РФ. Цена операции в Курской области может оказаться слишком высокой для Киева, считают журналисты. Кроме того, они опасаются, что ВСУ не смогут удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать данную ситуацию как рычаг на будущих переговорах с Москвой.

Ранее военкор Александр Коц назвал Курское направление кладбищем для американских реактивных систем залпового огня. Так он прокомментировал новость Минобороны РФ, что в Сумской области уничтожена очередная пусковая установка M270 MLRS. Коц также подчеркнул, что за месяц на этом направлении было уничтожено восемь HIMARS.

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Кроме того, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что нападение ВСУ на Курскую область стало стратегическим провалом Киева. По его словам, ради этого Украина сняла свои подразделения с других ключевых участков фронта и тем самым ослабила позиции в зоне спецоперации.