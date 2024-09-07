Военкор одним словом описал настрой ВСУ под Курском

Военный корреспондент Александр Сладков уверен, что военнослужащие ВСУ, которые находятся в Курской области, обмякли. В свое Telegram-канале он отметил, что противник вошел в привычное для него состояние неуверенности в своем позитивном будущем.

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Я основываюсь на ощущениях, которые «информируют мой мозг», за 33 года репортерской работы я научился их безошибочно расшифровывать. Враг под Курском обмяк, — написал Сладков.

Сладков также отметил, что поражен масштабом экономических потерь, которые несет Россия из-за атаки ВСУ на Курскую область. Сотням беженцев необходимо возместить потери, детей отправили в лагерь «Артек», большой ущерб нанесен бизнесу и т. д.

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До этого источник в силовых структурах рассказал, что наемники ВСУ в Курской области растеряли свой пыл. Они все чаще пытаются провести ротацию, чтобы покинуть регион из-за тяжелых боев.

Ранее военкор Александр Коц назвал Курское направление кладбищем для американских реактивных систем залпового огня. Так он прокомментировал новость Минобороны РФ, что в Сумской области уничтожена очередная пусковая установка M270 MLRS. Коц также подчеркнул, что за месяц на этом направлении было уничтожено восемь HIMARS.