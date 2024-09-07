Буданов заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью действия до 1800 км

Украина располагает беспилотниками, способными достичь целей в России на расстоянии до 1800 километров. Об заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на своей странице в Facebook.

© Газета.Ru

Заявление было сделано в рамках поздравления сотрудников ГУР с Днем военной разведки, который с 2022 года отмечается на Украине 7 сентября.

Вооруженные силы Украины активно разрабатывают и применяют дроны в боевых условиях. Так, 7 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали применять в зоне спецоперации "изрыгающие огонь драконьи дроны".

ВСУ начали применять «драконов» в зоне СВО

По утверждению телеканала CNN, низколетящие беспилотники сбрасывают расплавленный металл, выглядящий как потоки огня, на удерживаемые Россией позиции в лесных массивах. Украинские военные помещают около 500 граммов термитной смеси под стандартные FPV-дроны, после чего дистанционно запускают химическую реакцию для поджигания. Соединение температурой 2200 °С способно быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность.