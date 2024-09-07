ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Украины

За сутки 7 сентября российские военные ударили по военном аэродрому на Украине и поразили склады вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«ВС РФ за сутки поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой связи ВСУ, а также инфраструктур военного аэродрома», — заявили в оборонном ведомстве.

Также армия Росси уничтожила цех по производству компонентов для реактивных беспилотников «Паляница» и ракет «Гром-2». Кроме того, сегодня ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР, что поможет им продвинуться в направлении Зари и Старой Константиновки.