Генерал-майор рассказал, чей беспилотник чуть не ударил по Верховной раде

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что дрон, упавший у порога здания Верховной рады Украины в Киеве, запустили местные жители. Он не исключил, что инцидент стал чьей-то неудачной шуткой.

Беспилотник, скорее всего, кто-то запустил из местных. То ли случайно, то ли специально — неудачно пошутил. Здание Верховной рады является стратегически важным объектом для Украины, там принимаются многие важные решения. Если примут такое решение, выберут более серьезное вооружение — ракеты, а не дрон, — считает Липовой.

Ранее обломок БПЛА обнаружил депутат Верховной рады Максим Бужанский около входа в здание украинского законодательного органа. В Сети он опубликовал фотографии, на которых виден лежащий около ступеней элемент. По его словам, дрон был сбит. Другой информации по факту происшествия нет.

До этого система ПВО и средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Острогожском районе Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, при падении обломков возник пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных объектов. Инцидент вынудил начать эвакуацию жителей одного из сел в регионе, опасность атаки БПЛА все еще сохраняется в Воронежской области.