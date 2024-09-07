ВСУ начали применять «драконов» в зоне СВО

Вооруженные силы Украины начали применять "изрыгающих огонь драконьих дронов" в зоне спецоперации. Об этом сообщает телеканал CNN.

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" Низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - на самом деле расплавленный металл - на удерживаемые Россией позиции в лесных массивах", - говорится в публикации.

CNN утверждает, что украинские военные помещают около 500 граммов смеси под стандартные FPV-дроны, после чего дистанционно запускают химическую реакцию для поджигания.

Температура горения этой термитной смеси - 2200 градусов по Цельсию. Химическое соединение способно быстро прожечь металл, уничтожить деревья и другую растительность.

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Так, военный аналитик Николас Драммонд в разговоре с CNN назвал сброс термита при помощи БПЛА "довольно инновационным решением". При этом эксперт выразил сомнение в его эффективности. Аналитик считает, что возможности у Украины ограничены, и ВСУ вряд ли массово будут использовать "дроны-драконы".

До этого сообщалось, что украинские войска начали поджигать леса и поля, чтобы остановить продвижение подразделений Вооруженных сил России в Харьковской области. ВСУ перешли к тактике "выжженной земли", которая запрещена Женевской конвенцией.