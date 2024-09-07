WP: Зеленский не убедил союзников снять ограничения на удары по территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по территории России. Об этом пишет The Washington Post. 6 сентября 2024 года Зеленский на встрече в формате "Рамштайн" вновь попросил у Запада разрешения бить по объектам на территории России — это, по мнению украинского лидера, должно "мотивировать" Москву "искать мира". WP отмечает, что это обращение Зеленского не принесло заметного прогресса, поскольку главный военный сторонник Украины - США - не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на применение вооружений большей дальности. 4 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и далее не будут разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов вглубь России.