Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оказалось абсолютно бессмысленным. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

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По его словам, Россия отреагировала без паники на действия украинских войск в регионе. Эксперт отметил, что ВСУ в ходе этой операции понесли значительные потери техники и личного состава, которые они не смогут заменить.

The Hill: Нападение Украины на Курскую область обернулось провалом для ВСУ

«У вас есть украинские войска, которые бродят вокруг <…> и их преследуют российские бригады», — сказал он.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области не облегчило положение на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) для Киева.

В конце августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал операцию в Курской области попыткой отвлечь ВС РФ от Покровска в ДНР.

Ранее российский генерал заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.