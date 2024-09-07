В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии

Американский подрядчик в области обороны занимается активным рекрутингом экс-летчиков в Соединённых Штатах для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и украинских пилотов работе с истребителями F-16. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как сказано в материале, крупный подрядчик из США в сфере оборонной авиации Draken International на своём сайте разместил вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техобслуживанию F-16.

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Отмечается, что эта компания отвечает за управление работой учебной базы по подготовке пилотов для управления истребителями F-16 в Румынии.

Кроме того, компания разместила эти вакансии только на американском сайте, а на сайте её европейского подразделения Draken Europe такие позиции отсутствуют. Большая часть вакансий была размещена в середине августа.