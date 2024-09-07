Мобилизация: последние новости на сегодня 7 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 7 сентября 2024, в материале «Рамблера».

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Эксперт рассказал, на какие льготы могут претендовать военнослужащие

Российские военнослужащие могут претендовать на комплекс льгот, среди которых право на получение служебного жилья, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг, бесплатная юридическая помощь и другие, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора юридических наук, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

По его словам, в случае гибели или смерти военнослужащих их семьи получают право на пенсию по случаю потери кормильца.

Таким же правом наделены семьи умерших пенсионеров, получавших военную пенсию.

Нижегородские депутаты отправили жидкие бинты в зону СВО

Уникальную отечественную разработку – жидкие бинты — доставят участникам специальной военной операции сотрудники аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

Новая партия гуманитарной помощи, которая предназначена для участников специальной военной операции, включает в себя прицелы, амуницию, подсумки и медицинскую продукцию.

Жидкие бинты нужно лишь вскрыть, смешать и нанести на рану. По словам врачей, это передовая разработка.

Депутаты стараются учитывать конкретные запросы и обеспечивать комфорт для бойцов на передовой.

Глава Балашихи Юров привез в ДНР гуманитарный груз

Глава Балашихи Сергей Юров передал в ДНР военнослужащим гуманитарный груз, собранный в Московской области, сообщает радио «Спутник».

Он также провел встречу с росгвардейцами. Главное управление Росгвардии по ДНР возглавляет бывший командир Дивизии имени Ф.Э. Дзержинского Балашихи Николай Кузнецов.