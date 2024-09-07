Спецоперация на Украине 7 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 сентября 2024 года.

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Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира подразделения Апти Алаудинова.

Он сообщил, что были уничтожены дроны «Лелека»и «Баба-яга».

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных

Вооруженные силы Украины потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей, сообщает РИА Новости.

Российские войска нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад, 129-й бригады теробороны противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Угледар.

Отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей.