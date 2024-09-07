Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Красноармейска нанесет сокрушительный удар по Киеву, подчеркнул журналист Джордж Льюэллин в британском еженедельнике The Spectator после посещения населенного пункта. По его словам, город является ключом к остальной части Донбасса.

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Для России он во многих отношениях — ключ к остальной части Донбасса. Если ей удастся отбить у Украины Покровск, то велика вероятность того, что за ним последует и весь регион, — обратил внимание Льюэллин.

Красноармейск является крупным логистическим хабом на пересечении железных и автомобильных дорог в регионе, напомнил он. Через него осуществляется снабжение другие населенных пунктов вдоль этой части линии фронта, констатировал журналист.

Торецк и Часов Яр падут из-за нехватки личного состава

Ранее военный эксперт Эдуард Басурин указал, что линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданная в Донбассе в 2014 году, была прорвана российскими подразделениями. В частности, наступление ВС РФ достигло успеха в районе села Карловка, уточнил он. Минобороны России информацию не комментировало.

До этого правительство Украины объявило эвакуацию жителей населенных пунктов близ Часова Яра, что говорит об успешном наступлении армии РФ на этом направлении, отметил британский эксперт Александр Меркурис. Российские войска близки к прорыву центральной части города, резюмировал аналитик.