В российском регионе возник пожар в результате падения беспилотника

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что после подавления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе началась детонация взрывоопасных предметов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО), а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили беспилотник в Острогожском районе Воронежской области.