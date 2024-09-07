Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что успехи российской армии привели к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильно откатились назад в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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Ранее Джонсон высмеял надежды Зеленского заставить Россию принять его «план победы». По его мнению, политик совершенно оторван от реальности и ему пора понять, что Москва не пойдет на его условия.

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