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Экс-аналитик ЦРУ назвал срок окончания конфликта на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что успехи российской армии привели к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильно откатились назад в Донбассе. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Экс-аналитик ЦРУ назвал срок окончания конфликта на Украине
© Виктор Антонюк / РИА Новости

Ранее Джонсон высмеял надежды Зеленского заставить Россию принять его «план победы». По его мнению, политик совершенно оторван от реальности и ему пора понять, что Москва не пойдет на его условия.

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