Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) станет сокрушительным ударом для Украины, заявил журналист и режиссер Джордж Льюэллин, недавно посетивший город, в своей статье в британском еженедельнике The Spectator.

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По данным издания, это может привести к отступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей удерживаемой ими территории Донецкой народной республики (ДНР). Автор статьи напомнил, что населенный пункт является крупным логистическим хабом на пересечении железных и автомобильных дорог. Он снабжает другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта и стратегически важен для обеих сторон.

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«Для России он во многих отношениях — ключ к остальной части Донбасса. Если ей удастся отбить у Украины Покровск, то велика вероятность того, что за ним последует и весь регион», — подчеркнул автор.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что Вооруженные силы (ВС) России могут скоро прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР.