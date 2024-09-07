Подразделения ВСУ продержатся в Донбассе три месяца, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он объясняет это большими потерями в рядах украинской армии и успехами ВС РФ. Об этом он рассказал в субботу, 7 сентября.

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— Это закончится в течение трех-четырех месяцев, — сказал эксперт в ходе интервью Dialogue Works на Youtube.

Джонсон отметил, что российские войска оттесняют бойцов ВСУ серьезными темпами и что столкновение за Покровск неминуемо. По словам эксперта, город ожидает прибытия российских войск. Он также оценил потери ВСУ в 2300 солдат каждый день.

Аналитик считает, что если интенсивные военные действия продолжатся, Украина рискует потерять свою государственность.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после осмотра линии фронта в четверг, 5 сентября, признал, что украинские войска уступают российской армии в вооружении и личном составе. По его словам, мобилизация является для ВСУ приоритетом. При этом Сырский признал, что Украине приходится готовить мобилизованных перед отправкой на фронт в очень короткие сроки.

Александр Сырский перед террористической атакой на Курскую область ставил войскам задачу прорваться на местную АЭС и заложить там взрывчатку. Об этом сообщил пленный штурмовик ВСУ Михаил Шкода.