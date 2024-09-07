Российские войска ликвидировали порядка 50 французских наемников ударом «Искандера» по пункту их дислокации в Константиновке (ДНР). Об этом СМИ рассказал высокопоставленный военный источник.

«В результате ракетного удара ОТРК «Искандер-М» уничтожено около 50 французских боевиков», – говорится в сообщении.

По данным источника RT, места расположения личного состава ВСУ и иностранных наемников на Украине теперь будут регулярно подвергаться ударам. Напомним, ранее ВСУ потеряли 500 человек при ударе по институту связи в Полтаве.