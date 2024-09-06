В США заявили о росте активности России вблизи подводных коммуникаций

Американские власти якобы фиксируют рост активности РФ вблизи международных подводных коммуникаций и опасаются их намеренного повреждения, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники в правительстве США.

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Автор статьи при этом не приводит каких либо доказательств осуществления Россией подобных действий.

«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас Россия может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», — говорится в материале.

Издание считает, что Россия якобы добивается повреждения критически важных участков мировой коммуникационной инфраструктуры. Источник указал на данные о патрулировании российских кораблей вблизи «критически важной морской инфраструктуры».

Ранее в США заявили, что Россия якобы предпринимает попытки осуществления диверсий и акций саботажа в ряде стран НАТО, с которыми они стали чаще сталкиваться в последнее время.