Вблизи Одессы уничтожили 20 безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные уничтожили 20 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанеся ракетный удар по базе их хранения вблизи Одессы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

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Уточняется, что атака велась из оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер-М» 4 сентября.

«Нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК», — заявил собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о том, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В результате ударов оказались поражены склады с вооружением и топливом, предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, а также энергетические объекты, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации подразделений ВСУ.