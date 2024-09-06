В Британии заявили о готовности Киева потерять населенные пункты в районе Часова Яра

Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что Киев обратился с призывом к жителям населенных пунктов в районе Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) эвакуироваться в связи со скорым захватом территорий российскими военными. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«На Украине сейчас призывают жителей населенных пунктов вокруг Часова Яра и, в частности, Константиновки, начать эвакуацию», — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что это показывает осознание властями Украины скорой потери контроля над центральной частью Часова Яра.

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