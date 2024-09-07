Боец ВСУ признался в расстреле трех российских пленных

Взятый в плен в Курской области пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) признался в расстреле троих российских военнопленных. Видео с его допросом опубликовал Telegram-канал RT.

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«Привели трех военнопленных, мне сказали: «Расстреливай». Я отказался. Мне сказали «Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял», — заявил он.

Также он рассказал о приказе расстрелять пассажирский поезд в Курской области, чтобы спровоцировать Россию на объявление войны Украине.

В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее пленный разведчик ВСУ рассказал, как пытался бежать с Украины.