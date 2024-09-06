Испания отправит Украине батареи Hawk

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке батареи Hawk Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий релиз на сайте правительства королевства.

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Там отмечается, что речь идет о «полной» батареи зенитных ракетных комплексов.

Hawk имеет среднюю дальность и способен поражать цели на расстоянии до 40 километров и на высоте до 15 километров. Данные ЗРК используются для противодействия большинства воздушных угроз, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА.

Ранее сообщалось, что Нидерланды поставят Украине ракеты для истребителей F-16.