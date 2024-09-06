Названы последствия удара «Искандером» по Запорожью

Ударом комплекса "Искандер-М" 28 августа по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, где разгружалось вооружение для ВСУ, уничтожены 20 наемников. Кроме того, уничтожены или повреждены 50 безэкипажных катеров, об этом ТАСС заявил высокопоставленный военный источник.

"28 августа текущего года нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по сухогрузу, с которого осуществлялась разгрузка вооружения и боеприпасов для ВСУ в районе населенного пункта Бурлачья Балка. В результате уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК получили повреждения", - сказал собеседник агентства.