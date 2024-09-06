Ударом по гостинице в Запорожье уничтожены до 50 военных ВСУ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ударом комплекса "Искандер-М" по гостинице в городе Запорожье уничтожены до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 19 наемников из Великобритании.

Об этом ТАСС заявил высокопоставленный военный источник.

"Второго сентября текущего года вечером был нанесен удар расчетом ОТРК "Искандер-М" по пункту временной дислокации иностранных наемников, расположенном в здании гостиницы в городе Запорожье. В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения", - сказал он.