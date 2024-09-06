Экс-глава МВД Украины ожидает отставку Сырского

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что Киев отправит в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за ситуации в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Луценко, перед днем независимости Украины Владимир Зеленский стоял перед выбором — сесть за стол переговоров с Россией, или начать атаку на Курскую область. При этом бывший глава МВД уверен, что за неудачи во время атаки ВСУ отвечать будет Сырский.

«Конечно, наш шоумен перед днем независимости выбрал второе. Что будет дальше, этим никогда наш "гарант" не заботился. <...> Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут», — заявил он.

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Напомним, что 6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область.