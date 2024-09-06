Ситуация на красноармейском (украинское название - покровское) направлении продолжает оставаться сложной, украинская армия не может ее стабилизировать. Об этом сообщил офицер 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением в интервью телекомпании NBC, что ВСУ удалось стабилизировать обстановку на нескольких сложных направлениях.

"Вчера главком [ВСУ Александр Сырский] и верховный [главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский] сообщили, что на покровском направлении стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина", - написал Мельник в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Военный рассказал о тяжелой обстановке, сложившейся для группировки ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР между Невельским и рекой Волчья.

"Время вывести бригады без больших потерь из удавки потеряно. Теперь, скорее всего, будет авдеевский сценарий, когда отступление было "контролируемым" только в отчетах отцов-командиров", - считает Мельник.

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Военное руководство Украины в последнее время признает, что в подконтрольной Киеву части ДНР ситуация для ВСУ складывается все сложнее. В наиболее тяжелой обстановке находятся украинские войска на красноармейском направлении. Как сообщили ТАСС в конце августа в силовых структурах ДНР, оборона ВСУ под Красноармейском прорвана, сопротивление практически не оказывается.