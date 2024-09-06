Израиль атаковал пусковые установки «Хезболлы»

Израильские ВВС атаковали в Ливане свыше 15 пусковых установок, использовавшихся, по данным военных, вооруженными отрядами шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, цели находились в южных районах Ливана, конкретные населенные пункты не уточняются.

Часть установок была готова к обстрелам в направлении израильской территории, заявили в армии. В момент ударов с некоторых из этих установок вылетело несколько снарядов, по данным военных, они упали на территории Ливана.