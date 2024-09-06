Назван объем военной помощи Канады для Украины

Премьер-министр обороны Канады Уильям Блэр заявил, что Оттава отправит ВСУ более 80 тысяч двигателей для ракет, а также 1,3 тысячи боеголовок.

Отмечается, что канадские двигатели могут быть установлены на авиационные неуправляемые ракеты CRV-7. Всего будет передано 80 840 таких двигателей, а также 1300 боеголовок.

«Министр Блэр также объявил, что Канада пожертвует и перевезет 80 840 дополнительных ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок в Украину. Это следует за первоначальной поставкой Канадой 2160 ракетных двигателей CRV-7, как было обещано ранее в этом году», — сообщили в пресс-службе канадского военного ведомства.

Ранее США призвали Киев наращивать свое военное производство.