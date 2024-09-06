В России призвали разобраться с угрожавшими бойцам СВО «бородачами»

Мужчины, которые угрожали участникам специальной военной операции, должны быть наказаны по закону, считает автор Telegram-канала «Два майора». По его данным, «бородачи в тапочках» представились военным сотрудниками Росгвардии, военной комендатуры и подразделения «Ахмат».

Автор канала потребовал видеоизвинений. После этого, считает он, попавшие на видео мужчины должны понести ответственность по закону.

Бараны вы... Вы своим зарвавшимся поведением, недопустимым для воина, сами даете даже не поводы, а причины думать многим людям плохо даже... не о вас, а о Рамзане Ахматовиче Кадырове, — автор канала.

Ранее стало известно, что к вымогательству денег у участника СВО Никиты Носова в Приморском крае причастна целая банда. Полицейские ищут участников преступления и других потенциальных жертв.

Носов от безысходности пытался покончить с собой, но молодого человека спасли. Он уже вышел из комы и отключен от аппарата ИВЛ, но родных в палату пока не пускают. Местный общественник сообщил, что деньги с участника СВО требовали причастные к криминалу знакомые. Возбуждено уголовное дело, уже задержан ранее судимый 22-летный местный житель, который на допросе сразу во всем сознался.