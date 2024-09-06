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Нидерланды объявили о планах поставить Украине ракеты для F-16

Амстердам поставит Киеву ракеты класса «воздух-воздух» для переданных ему истребителей F-16. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Минобороны Нидерландов Рубена Брекелманса.

Нидерланды объявили о планах поставить Украине ракеты для F-16
© globallookpress.com

Отмечается, что соответствующее решение он озвучил на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Брекелманс подчеркнул, что помимо ракет Нидерланды также передадут Киеву материалы для ремонта и обслуживания F-16 на сумму в размере 80 миллионов евро.

«Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и лестницы», —заключил он.