Нидерланды объявили о планах поставить Украине ракеты для F-16

Амстердам поставит Киеву ракеты класса «воздух-воздух» для переданных ему истребителей F-16. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Минобороны Нидерландов Рубена Брекелманса.

Отмечается, что соответствующее решение он озвучил на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Брекелманс подчеркнул, что помимо ракет Нидерланды также передадут Киеву материалы для ремонта и обслуживания F-16 на сумму в размере 80 миллионов евро.