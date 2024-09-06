Киев планировал захватить Курскую АЭС при атаке на регион, заявил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

При этом он подчеркнул, что любая атомная электростанция не должна быть предметом военного нападения. По его словам, этот постулат приобретает сегодня особый смысл и особую ценность, поскольку количество угроз нарастает.

Глава МАГАТЭ рассказал об отличиях Курской и Чернобыльской АЭС

Глава Росатома также отметил независимую позицию МАГАТЭ в вопросах обеспечения ядерной безопасности. По его словам, это чуть ли ни единственная организация на планете, которая в рамках своего мандата сохранила независимую позицию и продолжает ее проводить в усложняющей, все более и более угрожающей обстановке, в том числе и в части безопасности атомных электростанций.