ВС РФ уничтожили "Ланцетом" гаубицу M777 в Харьковской области

Российские военнослужащие уничтожили гаубицу M777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры поражения гаубицы.

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области выявили движение грузового автомобиля ВСУ с буксируемой 155-мм гаубицей М777 производства США. Расчет БПЛА выследил маршрут выдвижения артиллерийского орудия на позицию. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по гаубице противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" американская гаубица M777 боевиков ВСУ, доставленная на огневую позицию, была уничтожена", - говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля уничтожения гаубицы наблюдаются взрыв и пожар.