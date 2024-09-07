В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — говорится в сообщении, опубликованном 7 сентября в 14:22.

После этого, в 14:29 глава российского региона сообщил об отмене тревоги.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные отбили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области за прошедшие сутки. По данным оборонного ведомства, бойцы Российской армии также сорвали попытки противника атаковать населенные пункты Коренево и Русская Конопелька.