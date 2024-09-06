В США назвали любимое оружие ВКС России

Вооруженные силы России активно используют крылатые планирующие бомбы, а новая их вариация позволит истребителям выполнять более короткие вылеты, и поражать цели с относительно безопасных расстояний. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

Издание обратило внимание на то, что российские войска получили новый класс высокоточных бомб с существенно большей дальностью полета под названием УМПБ Д-30СН.

Их дальность оценивается в 78-85 километров, что примерно на 45-50% больше, чем у предшественницы ФАБ-500. Таким образом, российские истребители смогут усилить удары и поражать хорошо защищенные цели, оставаясь гораздо менее уязвимыми для средств противоздушной обороны противника.

«Планирующие бомбы все чаще становятся излюбленным оружием, которое обеспечивает максимум боезапаса, сводя при этом к минимуму сопутствующие риски», - отмечается в статье.

Ранее старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк отметил, что поставляемые Киеву истребители F-16 вряд ли помогут справиться с главной проблемой, которая на сегодняшний день стоит перед Вооруженными силами Украины, - российскими планирующим авиабомбам. А российские военные блогеры прозвали это оружие «разрушителем зданий».