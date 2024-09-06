СМИ рассказали об «ошеломившей» ВСУ российской ракете

Портал Life рассказал о ракете «Гром-Э1» - «новом уникальном вооружении» российской армии, ставшим серьезным вызовом ВСУ. Это ракетой могут оснащаться боевые самолеты всех типов.

В субботу, 31 августа, появились сообщения, что Россия впервые применила в зоне СВО ракету «Гром-Э1». Подробности не уточнялись, в Минобороны РФ заявили, что в этот день российская авиация поразила цех по сборке беспилотников и ангары для их хранения в Харьковской области.

Life называет одной из главных особенностей «Гром-Э1» универсальность размещения: благодаря складывающемуся стреловидному крылу ее можно установить даже во внутреннем отсеке истребителя. Ракета предназначена для ударов по целям на земле с известными координатами - пунктам дислокации войск, системам ПВО и другим военным объектам.

На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

У «Гром-Э1» есть спутниковая система наведения и ракетный двигатель в хвостовой части. В воздухе у ракеты раскрываются крылья, что делает ее еще более точной. Life назвал «Гром-Э1» гибридом авиабомбы и ракеты класса воздух - земля: при весе более 500 килограммов дальность пуска у нее составляет более 120 километров.

Life отмечает со ссылкой на украинские источники, что точность поражения «Гром-Э1» «ошеломила» представителей ВСУ. Они сообщили, что ракета попадает в цель размером с автомобильную шину, а ее максимальное отклонение от заданной точки не превышает один метр. Также ракета способна пробивать мощные перекрытия.