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США заменят советские ракеты ВСУ

Вашингтон вместе с европейскими партнерами работает над созданием замены для советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и авиаракет класса «воздух-воздух» Р-27, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

США заменят советские ракеты ВСУ
©  Wikimedia

«Соединенные Штаты при содействии ряда европейских компаний совместно с Украиной разрабатывают и создают замену зенитно-ракетному комплексу С-300, а также ракете класса "воздух-воздух" Р-27», — сказал он на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

В мае появились фотографии украинских ЗРК FrankenSAM («ЗРК-Франкенштейны»), которые состоят из советских и западных компонентов. Машины на базе пусковых установок советских ЗРК «Бук» способны нести американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

В январе на Украине заявили о первом применении FrankenSAM. Бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что гибридные системы позволяют сэкономить годы, необходимые для создания новых ЗРК.

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